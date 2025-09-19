El Tribunal Penal de Pérez Zeledón cambió las medidas contra un sujeto, de apellido García, quien robó computadoras en una escuela y ahora pasará en arresto domiciliario por 4 años, cuando en principio estaría en prisión.

Los hechos ocurrieron en una escuela de Pérez Zeledón en la localidad de Buenos Aires en octubre de 2018.

El cambio de medidas responde a que reunió “los requisitos para ello”, según detalle el Poder Judicial.

García, en colaboración con dos hombres más, en apariencia, sustrajeron del centro educativo:

8 computadoras portátiles

2 parlantes de sonido

1 licuadora

La alarma de la institución

1 cilindro de gas

Al parecer, aprovechándose de que no había personas en el lugar, los hombres

ingresaron a dicha institución, al cortar una malla perimetral para hacer un boquete y entraron a la propiedad.

“Una vez que, los hombres sustraían los bienes propiedad de la escuela, en conjunto con el

sentenciado García, guardaron dichos bienes en un vehículo que se encontraba

estacionado frente a la institución”, señaló el Poder Judicial.

Sin embargo, debido a la rápida acción de oficiales de la Fuerza Pública, quienes recibieron

una alerta sobre unas personas con focos dentro de la escuela, se apersonaron al lugar donde

lograron ubicar a García, no obstante, las otras dos personas al ver la presencia policial

huyeron del sitio.