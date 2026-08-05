Cambian los precios de los combustibles: Vea cuánto pagará ahora

A partir de la medianoche de este jueves 6 de agosto comenzarán a regir los nuevos precios de los combustibles en todo el país, según confirmó la Cámara de Empresarios del Combustible.

La modificación traerá un importante alivio para el bolsillo de los conductores y el sector productivo: la gasolina súper registrará una rebaja de ₡55 por litro, mientras que el diésel bajará ₡79 por litro.

Por su parte, el gas licuado de petróleo (GLP) también experimentará una disminución de ₡21.

En contraste, el precio de la gasolina regular se mantendrá sin variaciones en este ajuste.