El juego entre Costa Rica y Jordania, en territorio turco, sufrió una modificación de último momento en su horario de inicio.

El compromiso de mañana, que estaba previsto para arrancar a las 11:00 a.m., comenzará finalmente a las 11:30 a.m., según informó la Federación Costarricense de Fútbol.

Además del cambio de horario, este duelo representará el estreno oficial de Fernando “Bocha” Batista al mando de la Selección Nacional.

En esta fecha FIFA de marzo, la Sele tendrá un segundo encuentro ante Irán el próximo martes a las 7 a.m., también en Turquía.