Camarógrafo de Repretel se cae mientras hacía transmisión en vivo

Un curioso momento ocurrió en el sector de Ocomogo, en Cartago, cuando un camarógrafo de Repretel se cayó de espaldas mientras hacía una transmisión en vivo.
Según se muestra en el video, el periodista realizaba una entrevista a una adulta mayor e iban caminando cuando el camarógrafo cayó de espaldas; sin embargo, no soltó la cámara en ningún momento y pudieron seguir con la transmisión.
Ante la situación, tanto el periodista como la adulta mayor ayudaron al camarógrafo, quien rápidamente se levantó y siguió grabando.