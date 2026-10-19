Cámaras empresariales lamentan rechazo a reforma eléctrica

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El rechazo de la reforma para armonizar el Sistema Eléctrico Nacional generó críticas en cámaras empresariales, que calificaron la decisión legislativa como una oportunidad perdida para modernizar el sector, mejorar la competitividad y atraer inversiones al país.

La iniciativa se sometió a votación definitiva en la Asamblea Legislativa luego de que se rompieran las negociaciones entre el oficialismo y el Partido Liberación Nacional (PLN). Sin embargo, el proyecto fue rechazado al no alcanzar los 38 votos requeridos para su aprobación.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) manifestó su preocupación por el resultado.

“Esta decisión representa una grave señal para mejorar la competitividad de Costa Rica y posterga una reforma urgente para fortalecer la seguridad energética, impulsar la inversión y generar empleo formal”, indicó la organización.

La Unión de Cámaras sostuvo que la electricidad es indispensable para la actividad productiva y advirtió que mantener obstáculos en el sistema afecta a la industria, el comercio, el turismo, el agro y los servicios, incluidas las pequeñas y medianas empresas.

“UCCAEP exige responsabilidad y respuestas concretas. Quienes impidieron el avance de esta iniciativa, deben explicarle a Costa Rica este retraso y el impacto que tendrá”, agregó.

La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) también lamentó el rechazo del proyecto 23.414, al considerar que el país perdió una oportunidad para diversificar las fuentes de energía, promover nueva generación renovable y reducir la dependencia de las condiciones hidrológicas.

La organización defendió la necesidad de reglas que permitan sumar inversión pública y privada, impulsar la competencia regulada y mejorar las condiciones tarifarias.

“No estamos hablando únicamente de las necesidades de la industria. Está en juego nuestra capacidad de avanzar hacia la descarbonización, electrificar la economía, atraer nuevas inversiones y generar empleos de calidad, con beneficios para hogares, pymes, comercios y empresas de todo el país”, declaró Sergio Capón, presidente de la CICR.

La Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras (CRECEX) cuestionó que una reforma de esta relevancia quedara condicionada a negociaciones sobre otros asuntos de la agenda legislativa. También señaló directamente al PLN, cuyos votos eran determinantes para alcanzar la mayoría requerida, pese a que la iniciativa había sido impulsada por esa agrupación.

“La modernización eléctrica no puede convertirse en moneda de cambio político cuando están en juego la competitividad de las empresas, la atracción de inversión y la capacidad del país para responder a sus necesidades energéticas futuras”, afirmó Rodney Salazar, presidente de CRECEX.

La cámara agregó que las diferencias políticas deben resolverse mediante discusión técnica y acuerdos, en lugar de mantener postergadas las decisiones estructurales del sector.

La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) señaló que un sistema eléctrico moderno y competitivo es necesario para el desarrollo de infraestructura, vivienda, proyectos inmobiliarios y parques industriales. Según la organización, estos sectores requieren certeza sobre la disponibilidad, confiabilidad y costo de la energía para impulsar sus proyectos y atraer capital.

“El futuro energético de Costa Rica no puede continuar subordinado a las diferencias políticas. El desarrollo del país exige visión de largo plazo, responsabilidad y voluntad para alcanzar acuerdos”, manifestó la CCC.

Las organizaciones empresariales coincidieron en pedir a las fuerzas políticas que retomen la discusión y busquen acuerdos para modernizar el sistema eléctrico.