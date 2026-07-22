Cámaras de seguridad juegan rol clave en juicios

La videovigilancia se convirtió en la pieza clave que permite reconstruir delitos y fortalecer investigaciones judiciales.
Las grabaciones permiten a las autoridades recrear escenarios criminales, identificar a los responsables y comprender la dinámica de los testigos en el momento preciso de los hechos. Según Karen Jiménez Morales, experta de la UNED, estas imágenes no actúan solas, sino que se confrontan con huellas dactilares y relatos para consolidar la prueba en un proceso judicial.
La técnica detrás de la evidencia
Para que un video sea útil ante un juez, no basta con que la cámara esté encendida; su eficacia depende de factores técnicos críticos:
El límite de la privacidad
El uso de estas herramientas conlleva responsabilidades legales. La academia advierte que el derecho a la intimidad debe prevalecer.