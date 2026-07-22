Cámaras de seguridad juegan rol clave en juicios

La videovigilancia se convirtió en la pieza clave que permite reconstruir delitos y fortalecer investigaciones judiciales.

Las grabaciones permiten a las autoridades recrear escenarios criminales, identificar a los responsables y comprender la dinámica de los testigos en el momento preciso de los hechos. Según Karen Jiménez Morales, experta de la UNED, estas imágenes no actúan solas, sino que se confrontan con huellas dactilares y relatos para consolidar la prueba en un proceso judicial.

La técnica detrás de la evidencia

Para que un video sea útil ante un juez, no basta con que la cámara esté encendida; su eficacia depende de factores técnicos críticos:

Configuración precisa: La fecha y la hora deben estar correctamente sincronizadas para relacionar las imágenes con otros testimonios.

La fecha y la hora deben estar correctamente sincronizadas para relacionar las imágenes con otros testimonios. Ubicación estratégica: Se recomienda enfocar puntos de alto riesgo como cajas registradoras, entradas, salidas y perímetros inmediatos.

Se recomienda enfocar puntos de alto riesgo como cajas registradoras, entradas, salidas y perímetros inmediatos. Mantenimiento preventivo: Es vital limpiar los lentes periódicamente para evitar imágenes borrosas y verificar que el sistema de almacenamiento funcione correctamente.

El límite de la privacidad

El uso de estas herramientas conlleva responsabilidades legales. La academia advierte que el derecho a la intimidad debe prevalecer.