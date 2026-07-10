Un motociclista de aproximadamente 25 años perdió la vida luego de protagonizar un violento accidente de tránsito en Guadalupe de Cartago, sobre la carretera hacia Coris

El impacto quedó registrado por una cámara de seguridad y muestra cómo la motocicleta terminó completamente destruida.

Brutal choque en Cartago.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió a las 10:33 p. m. del jueves, cuando un taxi salió de un lugar e intentó incorporarse a la carretera hacia el carril contrario.

En ese momento, el motociclista, quien aparentemente viajaba a exceso de velocidad, no logró evitar la colisión y se estrelló de frente contra el vehículo.

Producto del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta salió expulsado varios metros y falleció en el sitio, mientras que la motocicleta quedó prácticamente destrozada.

La Cruz Roja Costarricense desplazó una unidad básica hasta el lugar; sin embargo, al llegar confirmó que el joven ya no presentaba signos vitales.

Brutal choque en Cartago.

Las circunstancias exactas del accidente serán determinadas por las autoridades competentes, por lo que el caso se encuentra bajo investigación.