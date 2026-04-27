Cámara de la Construcción advierte crisis en Papagayo

La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) lanzó una fuerte advertencia sobre las recientes decisiones que suspenden permisos de tala y construcción en el Polo Turístico Golfo de Papagayo, al señalar que estas acciones generan un clima de incertidumbre jurídica que pone en riesgo la inversión y el empleo en el país.

En su pronunciamiento, el sector fue enfático en que “trámites, permisos y autorizaciones que han sido otorgados conforme al marco legal vigente están siendo cuestionados”, lo que, a su criterio, “debilita gravemente la seguridad jurídica, pilar esencial para la inversión”.

Randall Murillo, Director Ejecutivo CCC

La CCC advierte que estas decisiones no solo afectan proyectos específicos, sino que también envían señales negativas a inversionistas nacionales y extranjeros.

Según el sector, “la paralización de proyectos compromete miles de empleos directos e indirectos”, especialmente en Guanacaste, donde la actividad turística y constructiva es clave para la economía local, razón por la cual esta situación, sostienen, golpea a comunidades que ya enfrentan desafíos en desarrollo social.

Aunque la Cámara reconoce que “la protección ambiental es un objetivo legítimo”, insiste en que debe aplicarse con respeto al debido proceso.

En esa línea, el sector recalcó que “no existe desarrollo sostenible sin seguridad jurídica”.

Finalmente, el la CCC hizo un llamado a los poderes del Estado para actuar con urgencia y garantizar estabilidad institucional, advirtiendo que su debilitamiento compromete el desarrollo socioeconómico del país.

Llamado a las autoridades en Papagayo