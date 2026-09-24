Cámara de Industrias arremete contra el PLN: “No ayudan en nada”

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La Cámara de Industrias de Costa Rica arremetió fuertemente contra el Partido Liberación Nacional (PLN) debido a su cambio de posición con respecto al proyecto de ley 23.414, de Armonización Eléctrica.

Sergio Capón, presidente de la Cámara, señaló además que los proyectos sustitutivos, presentados por los verdiblancos, no solucionan los problemas.

“Quiero referrirme aquí directamente al Partido Liberación Nacional, porque no puedo no decir que los proyectos que están presentando ellos no ayudan en nada. Es simplemente un saludo a la bandera, porque lo que pretende agregar en energías los proyectos no ayuda en nada”, destaco Capón.

El presidente ejecutivo además señaló una “confusión” ante el cambio de posición del PLN, partido que apoyó el proyecto de armonización para el periodo 2022-2026, pero que en la actual administración no han dado su visto bueno.

“No es una alternativa, y lo quiero decir claramente, lo que está presentando Liberación Nacional no es una alternativa a armonización eléctrica y simplemente es una excusa para no tener que tomar la decisión valiente de decirle al país que se van a oponer y condenar al desarrollo”, expresó.

El ultimo texto sustitutivo presentado por el PLN se dio el pasado 14 de septiembre, cuando anunciaron que no apoyarán el texto actual