La Cámara de Comercio de Costa Rica advirtió que el nuevo Reglamento de espectáculos públicos propuesto por la Municipalidad de San José representa una política “riesgosa”, al considerar que podría afectar la actividad comercial, la inversión y la generación de empleo en la capital.

La organización pidió revisar el texto mediante un diálogo con el sector productivo antes de su aprobación, ya que, según señaló la directora ejecutiva de la Cámara, Karol Fallas, la propuesta incorpora restricciones que van más allá de la regulación de espectáculos públicos.

“Desde la Cámara de Comercio de Costa Rica manifestamos nuestra preocupación por el nuevo proyecto de reglamento de espectáculos públicos de la Municipalidad de San José, ya que incorpora una serie de restricciones y nuevas cargas administrativas que podrían afectar la actividad comercial, la inversión y la generación de empleo en este cantón”, afirmó.

Entre las principales observaciones, la Cámara de Comercio cuestiona las limitaciones para realizar actividades gratuitas, las restricciones a eventos organizados por bares y restaurantes, la fijación de horarios uniformes y el uso de conceptos como “interés público”, “oportunidad”, “conveniencia”, “moral” o “buenas costumbres” para otorgar permisos, al considerar que generan incertidumbre jurídica para los empresarios.

También señala que el proyecto incorpora nuevos requisitos documentales y mayores cargas administrativas para obtener autorizaciones.

Karol Fallas sostuvo que la regulación debe equilibrar el interés público con el desarrollo económico y añadió que el reglamento sobre espectáculos públicos debe ofrecer reglas claras y objetivas para quienes invierten y generan empleo.

“Creemos que San José necesita una regulación que brinde seguridad jurídica, simplifique trámites y promueva el desarrollo económico, sin imponer barreras innecesarias al comercio, la cultura, el turismo y el entretenimiento”, indicó Fallas.

La Cámara de Comercio reiteró que no se opone a regular los espectáculos públicos, pero insistió en que el reglamento debe construirse mediante un proceso participativo.

“Hacemos un llamado a revisar el texto mediante un diálogo amplio con el sector productivo, para construir un reglamento que sea equilibrado y que proteja el interés público, pero que al mismo tiempo impulse la competitividad, la inversión y el desarrollo de la capital”, concluyó Fallas.

Actualmente, el reglamento se encuentra en consulta pública por parte de la Municipalidad de San José.