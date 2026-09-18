Cámara capta sospechosos luego de cometer doble homicidio 

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) difundió un video con las que busca identificar a dos hombres que estarían relacionados con un doble homicidio ocurrido en San Sebastián, San José.

Los hechos se registraron el 29 de enero de 2026, alrededor de las 9:21 p.m., en las inmediaciones de la rotonda de San Sebastián.

Según la investigación preliminar, cinco hombres se encontraban dentro de un vehículo estacionado cuando, en apariencia, dos sujetos que viajaban en una motocicleta llegaron al sitio y comenzaron a disparar en reiteradas ocasiones contra el interior del vehículo.

Como consecuencia del ataque, dos hombres, de apellidos Li, de 19 años, y Caicedo, de 20 años, fallecieron en el lugar. Un tercer ocupante, de apellido Benavides, de 28 años, resultó herido y tuvo que recibir atención médica.

Después del ataque, los sospechosos fueron observados caminando por las cercanías del sitio donde ocurrió el doble homicidio.

El OIJ describió al primer sujeto como un hombre de piel clara, cabello negro y corte tipo hongo, más largo en la parte posterior. Vestía tenis grises con suela y rayas blancas, pantalón negro y suéter negro.

El segundo sospechoso sería un hombre de piel morena, cabello negro corto, con corte tipo hongo y los costados rapados. Llevaba tenis negros, pantalón tipo jeans celeste y un suéter azul con rayas blancas en los hombros. Además, portaba un bolso negro para motocicleta y tendría un tatuaje en la parte posterior de la cabeza, cerca del cuello.

Los agentes de la Sección de Homicidios del OIJ solicitan la colaboración de la ciudadanía para lograr identificar a estas personas. Cualquier información que pueda contribuir con la investigación puede ser comunicada de manera confidencial al teléfono 800-800-0645.