Cámara capta ráfaga de mortal balacera frente a supermercado

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Una ráfaga de disparos quedó registrada por una cámara de seguridad durante el ataque que acabó con la vida de un joven de 22 años la noche del lunes, en San Pablo de Nandayure, Guanacaste.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la víctima como un hombre de apellido Cortés, quien recibió impactos de proyectil de arma de fuego en el cuello y el brazo derecho.

El homicidio ocurrió alrededor de las 10:00 p.m., frente a un comercio tipo abastecedor, donde Cortés se encontraba junto a otras personas.

De acuerdo con la versión preliminar del OIJ, en determinado momento llegó un vehículo al sitio y de este descendieron tres sujetos, quienes comenzaron a disparar en múltiples ocasiones hacia el grupo de personas que se encontraba frente al negocio.

Cortés habría sido la única persona alcanzada por los disparos. Tras resultar herido, aparentemente intentó escapar, brincó una malla y logró ingresar a una propiedad cercana, donde finalmente quedó fallecido.

Una cámara de seguridad ubicada en la zona captó el sonido de la ráfaga de disparos. Tras el ataque, también trascendió que un vehículo que habría sido utilizado por los sospechosos fue localizado posteriormente abandonado y quemado.

Vehículo que en apariencia habría sido utilizado en el ataque armado.

Agentes del OIJ de Nicoya realizaron el levantamiento del cuerpo de Cortés y lo trasladaron a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

En la escena, los investigadores recolectaron indicios balísticos que fueron enviados a los laboratorios forenses para su análisis. El caso continúa bajo investigación por parte del OIJ para determinar el móvil del homicidio, esclarecer la dinámica del ataque e identificar a los responsables.