Cámara capta mortal choque entre bus y moto: Identifican a víctima

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la identidad del joven que perdió la vida durante la madrugada de este miércoles tras un violento accidente de tránsito registrado en el distrito de San Miguel de Desamparados, San José.

La víctima mortal fue identificada oficialmente con el apellido Sequeira, de 24 años de edad, quien conducía la motocicleta involucrada en el suceso.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades judiciales, respaldado por un video de seguridad que captó la secuencia del accidente, el hecho se produjo a eso de las 4:30 a. m. cuando la motocicleta transitaba por la vía principal de la localidad.

Según el OIJ, Sequeira habría invadido el carril contrario por donde se desplazaba un autobús de ruta, provocando una colisión frontal e inevitable entre ambos vehículos.

En la motocicleta viajaba un segundo ocupante cuya identidad aún no ha sido precisada por la policía judicial. Debido al fuerte impacto, este acompañante sufrió múltiples fracturas y heridas de gravedad, por lo que requirió un traslado urgente por parte de la Cruz Roja Costarricense hacia el Hospital San Juan de Dios.

El cuerpo de Sequeira fue remitido a la Morgue Judicial, en San Joaquín de Flores, para la respectiva autopsia.

El caso se tramita bajo la causa de homicidio culposo mientras las autoridades analizan los videos y peritajes de la escena para cerrar las investigaciones.