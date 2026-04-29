La Cámara Nacional de Ecoturismo y Turismo Sostenible de Costa Rica alertó que Costa Rica podría estar comenzando a perder su ventaja competitiva en turismo sostenible, en un contexto donde cada vez más destinos en el mundo se promocionan como “verdes”.

Según el presidente de la organización, Hans Pfister, factores como los cambios globales, la pandemia, la geopolítica e incluso la influencia de la inteligencia artificial han reducido el impacto diferenciador del concepto de sostenibilidad en la industria turística.

Foto: Mauricio Aguilar.

Durante años, Costa Rica ha sido referente mundial en ecoturismo, pero ahora enfrenta un escenario distinto. “La pregunta es directa: ¿estamos dependiendo demasiado de la reputación del pasado?”, plantea el sector, que advierte sobre la necesidad de evolucionar el modelo.

Desde CANAECO señalan que ya no basta con promover una imagen “verde”. El reto es demostrar con mayor claridad las acciones sostenibles, innovar en la oferta turística y elevar la calidad de la experiencia para los visitantes. También advierten sobre el riesgo del llamado “greenwashing”, cuando una marca se presenta como ecológica sin que esto se refleje en su impacto real.

Foto: Issac Villalta.

Entre las recomendaciones, destacan apostar por experiencias más auténticas, alejadas de las rutas tradicionales, así como fortalecer aspectos como el servicio, la gastronomía y la conexión con las comunidades locales.

Dayana Hernández, directora ejecutiva de CANAECO.

Este debate será el eje central del evento “Pura Vida 2.0: ¿Turismo de lujo sostenible o solo lujo?”, organizado por CANAECO y programado para el próximo 11 de junio. En el encuentro participarán expertos internacionales de redes como Virtuoso y Beyond Green, quienes analizarán el futuro del turismo sostenible y su relación con el segmento de lujo.