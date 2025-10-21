Calzada promete “devolver la paz” en su plan de gobierno

La candidata presidencial Ana Virginia Calzada presentó su plan de gobierno con el que promete devolver la paz a Costa Rica bajo el eslogan “Llegó la Ley”.

Su programa hace especial énfasis en la seguridad, aunque también aborda temas sociales, entre ellos el cumplimiento del 8% del Producto Interno Bruto para la educación y una estrategia para eliminar las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social.

“Lo que tienen ante ustedes es un pacto solemne por nuestra patria. Mi experiencia como jueza, magistrada y primera mujer presidenta de la Sala IV me da la llave para llevar un plan inflexible contra la violencia. Vamos a recuperar el Estado de derecho y vamos a hacer que la Ley llegue a cada rincón de este país”, subrayó Calzada.

La candidata destacó además la importancia de involucrar a toda la comunidad para alcanzar estos objetivos, lo que según dijo, requiere la cooperación entre los tres Poderes de la República.

Principales ejes del plan

Seguridad humana integral

• Propone enfrentar la violencia con “firmeza y prevención”.

• Creación del Consejo Nacional de Inteligencia Criminal y Seguridad para coordinar a todas las fuerzas policiales.

• “Operación Escudo Comunitario” en los cantones más violentos, con policía, becas y trabajo para jóvenes en riesgo.

• “Ventanas Abiertas, Barrios Seguros” para recuperar parques, calles e infraestructura deteriorada.

• Emergencia nacional contra el femicidio, con tobilleras electrónicas, refugios y unidades de respuesta rápida.

• Reforma judicial para garantizar “justicia rápida y cárceles que rehabilitan”.

Educación para una vida digna

• Cumplimiento del 8% del PIB constitucional para educación.

• Plan nacional de nivelación en lectura, escritura y matemáticas.

• Infraestructura escolar segura y moderna.

• Dignificación docente y formación continua.

• Impulso al bilingüismo y la educación técnica.

• Uso de inteligencia artificial y tecnología educativa para personalizar aprendizajes.

Salud digna y accesible

• Recuperación de 4 billones de colones que el Estado le adeuda a la CCSS.

• Implementación del expediente digital único y telemedicina en zonas rurales.

• Desconcentración de servicios con polos regionales de atención.

• Uso de IA para priorizar urgencias y reducir listas de espera.

• Rechazo a la “mercantilización de la salud” y compromiso con el sistema solidario.

Modernización del Estado

• Creación de un Gobierno Digital Único que elimine duplicidades y trámites.

• Portales abiertos de gasto público.

• Interoperabilidad tecnológica entre instituciones.

• Programas de alfabetización digital e inclusión para zonas rurales.

• Refuerzo en ciberseguridad nacional.

Infraestructura y movilidad

• Plan nacional de infraestructura y movilidad, con inversiones en carreteras, puertos y aeropuertos.

• Impulso al tren eléctrico interurbano y sistemas de transporte público eficientes.

• Modernización de carreteras y pasos fronterizos para reactivar economías regionales.

• Implementación de un modelo de movilidad inteligente, que combine transporte eléctrico y planificación urbana sostenible.

Economía y empleo

• Política de empleo joven, con incentivos a empresas y capacitación del INA.

• Apoyo a emprendedores, cooperativas y pymes mediante acceso a crédito y digitalización.

• Plan de alivio fiscal y reestructuración de deudas públicas para sanear las finanzas.

• Impulso a la economía verde y la innovación tecnológica como motores de crecimiento.