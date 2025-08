El zaguero tico Francisco Calvo hace maletas para irse a jugar a Arabia Saudí con el equipo Al-Ettifaq, según se desprende de lo que detallan los medios de comunicación.

Recordemos que Calvo tiene 33 años y una larga carrera en clubes de Costa Rica y del exterior. En aquella parte del mundo se mediría a futbolistas de la talla de Cristiano Ronaldo, quien juega en el Al Nassr y Karim Benzema, que participa en el Al Ittihad. Igual se topará al poderoso Al Hilal, que viene de participar en el Mundial Clubes con el portero Bono.

El costarricense estuvo en el San Jacinto College y de hí pasó al profesionalismo. Afuera participó con Nordsjælland, Minnesota United, Chicago Fire, Terremotos de San José, Konyaspor y Juárez. En nuestro país ha actuado con los cuadros de Club Sport Herediano, Municipal Pérez Zeledón, Santos de Guápiles y Saprissa.

A finales del mes de mayo trascendió una posible llegada suya al Deportivo Saprissa, pero el futbolista fue contundente al mencionar que, de momento, no estaba en sus planes ponerse la camiseta de color remolacha. “Yo siempre he dicho que Saprissa es mi primera opción, cuando yo decida regresar a Costa Rica, pero no es el momento. Yo quiero seguir disputando afuera. Quiero seguir en el exterior. Tengo ya algunas cosas avanzadas y espero pronto darles la respuesta”, dijo ante la consulta de DIARIO EXTRA.