La Selección de Costa Rica afina detalles para enfrentar a Honduras este jueves, con un grupo mayormente joven, pero con la presencia de prominentes figuras de experiencia.

Francisco Calvo, uno de los capitanes de la Tricolor, se refirió a esa combinación entre experiencia y juventud. Asegura que es importante guiar a los más nuevos para evitar que la presión les juegue en contra.

“Agregar a Kendall (Waston), a Celso (Borges), Keylor (Navas), mi persona, Juan Pablo (Vargas)… siempre es un acompañamiento para los jóvenes. Es bueno transitar este tipo de momentos. Tenemos que ser corazón caliente, pero cabeza fría. Tenemos que guiarlos a ellos”, declaró.

El duelo decisivo será este jueves 9 de octubre en el Estadio General Francisco Morazán, de San Pedro Sula, a las 8:00 p.m.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra