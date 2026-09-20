Calvo anota y lidera remontada de Nacional en 3 minutos

Zaguero nacional sigue anotando

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El defensor costarricense Francisco Calvo volvió a hacerse presente en el marcador en la Liga Uruguaya tras anotar un nuevo gol durante el encuentro disputado entre Nacional y Defensor Sporting. 

Con esta anotación, el jugador suma un total de 3 goles en lo que va del torneo. El tanto de Calvo se registró al 90’+3 y significó el gol del gane.

La anotación se produjo en una milagrosa situación para el “Bolso” cuando perdían 2-0, en un lapso de tres minutos la escuadra del costarricense logró darlo vuelta con goles de Maximiliano Gómez al 90’ y un penal al 90’+2.

Calvo puso el gane de cabeza un minuto después, aspecto que lo consolida como un referente en el fútbol charrúa.