Calle en mal estado preocupa a vecinos y conductores

La Ruta Nacional Secundaria 220 en San Miguel de Santo Domingo de Heredia preocupa a vecinos y conductores que transitan diariamente por la zona, debido al mal estado que presenta.

Fotografía Issac Villalta

Huecos, desniveles y material suelto son parte de las condiciones que dificultan el paso de vehículos y representan un riesgo para quienes frecuentan esta vía.

“Diay, muy mal, muy mal hecho, dejaron todo botado prácticamente. Después de eso, llegaron, hicieron bacheo y ya está. Los vehículos que pasan ahí y casi se estrellan porque ahí tienen que parar”, mencionó Martín Zamora Sánchez, vecino del sector.

Quienes viven en la zona aseguran que el deterioro se hizo más evidente luego de las obras realizadas en el sector y esperan que las entidades correspondientes realicen las intervenciones para mejorar la carretera.

Deterioro se hizo más evidente, luego de obras realizadas. Fotografía: Isaac Villalta.

“Uno tiene como que escabullirse a veces del asunto y vieras que sí, es complicadillo, más en esta vuelta cuando uno la gira. Si usted ve, ahí hay una zanja y el impacto es más y uno tiene que, no sé, abrirse o meterse, pero sí es muy complicado. Este pedazo de aquí al puente está realmente terrible para mí. Con una calle así, una rótula media tocadita, sí va a pasar un accidente”, comentó David Núñez, conductor.

Vecinos y conductores hacen un llamado a las autoridades para que se analice el estado de la ruta y así evitar que la situación actual pueda ocasionar un riesgo mayor para quienes la transitan.

Fotografía: Isaac Villalta

Grupo Extra visitó la zona el pasado 25 de mayo, cuando las aceras aún no estaban hechas. Los trabajos en las aceras concluyeron, pero a la fecha los huecos continúan sin repararse.

Se pretende que esta calle sea intervenida a partir del próximo martes.