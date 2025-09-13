Las fuertes precipitaciones de esta tarde generaron inundaciones en una calle en Guadalupe, Goicoechea.

La afectación se presentó específicamente en Avenida 19, calle 25, donde se reportan únicamente daños materiales.

Las autoridades reportaron incidentes en Tibás, Goicoechea y Moravia.

“Las afectaciones principales se dan en Moravia por saturación del sistema de alcantarillado y deslizamientos por saturación del terreno. Todos los Comités Municipales de Emergencias se encuentran realizando valoraciones”, señaló la Comisión Nacional de Emergencias.

De igual manera, se atienden emergencias en San Carlos y en Escazú.