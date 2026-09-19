Cali 2026: Costa Rica gana tres medallas este sábado

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

La jornada del sábado 19 de septiembre en el Grand Prix Cali 2026 dejó la obtención de tres medallas en las competencias de los 200 metros planos.

En la categoría T13, Melissa Calvo conquistó la medalla de plata tras registrar un tiempo de 28.27 segundos en los 200 metros planos.

Asimismo, en la categoría T37, Sophia Orozco se adjudicó la medalla de plata al detener el cronómetro en 31.41 segundos.

Por su parte, la atleta María José Martínez obtuvo la medalla de bronce en la categoría T12 de los 200 metros planos, marcando un tiempo de 32.61 segundos.

Con estos registros, las tres deportistas completaron exitosamente sus participaciones en la jornada del 19 de septiembre dentro del Grand Prix Cali 2026.