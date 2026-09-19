Cali 2026: Costa Rica gana tres medallas este sábado

Dos platas y un bronce

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La jornada del  sábado 19 de septiembre  en el  Grand Prix Cali 2026  dejó la obtención de tres medallas en las competencias de los  200 metros planos.

En la categoría  T13Melissa Calvo  conquistó la  medalla de plata  tras registrar un tiempo de  28.27 segundos  en los 200 metros planos. 

Asimismo, en la categoría  T37Sophia Orozco  se adjudicó la  medalla de plata  al detener el cronómetro en  31.41 segundos.

Por su parte, la atleta  María José Martínez  obtuvo la  medalla de bronce  en la categoría  T12  de los 200 metros planos, marcando un tiempo de  32.61 segundos.

Con estos registros, las tres deportistas completaron exitosamente sus participaciones en la jornada del 19 de septiembre dentro del  Grand Prix Cali 2026.