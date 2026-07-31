El ambiente en la Basílica de Los Ángeles, en Cartago, ya comienza a llenarse de fe con la llegada de miles de peregrinos.

Sin embargo, alrededor del templo también se activa el comercio, donde decenas de vendedores aprovechan la afluencia de visitantes para ofrecer una amplia variedad de artículos religiosos y recuerdos.

Romería 2026. Foto: Joel Rodríguez.

Entre los productos más buscados se encuentran los calendarios, cuyo precio ronda los ₡1.000, aunque comerciantes aseguran que pueden hacer rebajas si el cliente no cuenta con el dinero suficiente.

Romería 2026. Foto: Joel Rodríguez.

También se ofrecen imágenes de la Virgen de los Ángeles, conocidas popularmente como “virgencitas”, por ₡2.000.

También se encuentran botellas de La Negrita por ₡1.000, y galones por ₡2.000.

Romería 2026. Foto: Joel Rodríguez.

La oferta se completa con rosarios, pulseras y otras artesanías religiosas, cuyos precios oscilan entre ₡1.000 y ₡7.000.

Romería 2026. Foto: Joel Rodríguez.

Además, las camisetas alusivas a la Virgen se comercializan en ₡7.000.