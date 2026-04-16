Calderón Guardia normaliza atención tras saturación

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia logró normalizar la atención en su servicio de emergencias tras enfrentar una situación de saturación crítica la noche del pasado martes.

El centro médico se vio obligado a declararse en estado de plétora en grado 3, lo que implicó una incapacidad temporal para recibir a nuevos pacientes en estado crítico o “rojos” debido al colapso de sus capacidades físicas y humanas.

La jefa del servicio de emergencias, la doctora Laura Vásquez Sancho, explicó que la declaratoria respondió a que el hospital alcanzó su límite operativo máximo.

Durante el pico de la crisis, el centro médico mantenía ocupadas la totalidad de sus 10 unidades de agudos y las 5 salas de shock. Ante la imposibilidad de continuar atendiendo casos críticos, las autoridades debieron activar protocolos de red para gestionar la demanda.

Esta situación tuvo un impacto directo en la dinámica hospitalaria, provocó la suspensión total de las visitas de familiares durante el lunes y martes. Según las autoridades, esta medida fue necesaria para facilitar el movimiento interno de pacientes y personal en un área severamente congestionada.

“Gracias a todas las intervenciones que se hizo, tanto en la dirección del hospital como en la red de clínicas cercanas, logramos disminuir esta plétora. Ya para la mañana logramos levantar el incidente. Este miércoles se volvió a implementar la visita de familiares de pacientes, que se había suspendido”, indicó Vásquez.

Familiares de pacientes denunciaron esperas de hasta 17 horas para obtener una camilla y señalaron una evidente escasez de personal y recarga laboral.

“Desde el martes pasado estamos aquí. Estuve desde la 1 p. m. hasta las 6 a. m. que me pudieron acostar a mi familiar en camilla, una adulta mayor. Una persona bañando 4 pacientes, demasiado, en lugar de ir mejor vamos peor”, señaló Nelly Briceño, familiar de una paciente.

Llamado a usuarios

Ante la recurrencia de estos eventos, las autoridades hospitalarias hicieron un llamado vehemente a los asegurados para que realicen un buen uso de los servicios de salud. La doctora Vásquez recordó que, en caso de urgencias que no comprometan la vida de forma inmediata, los pacientes deben acudir primero a las clínicas periféricas, las cuales ofrecen atención al menos hasta las 10:00 p. m.