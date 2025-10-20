Cal y arena en el Mundial Sub 21 de Voleibol de Playa

Costa Rica finalizó su participación en el Mundial Sub 21 de Voleibol de Playa que se realizó en Puebla, México. Queda en la casilla 17 de 32 equipos participantes, con Julián Araya y Esteban González como nuestros representantes masculinos. Ellos sumaron dos victorias y dos derrotas.

Ganamos 2-0 a Egipto (21-12 y 23-21) y luego a Mozambique con el mismo resultado (21-13 y 21-19). Contra Estados Unidos cayeron parciales de 21-12 y 21-15. Posteriormente nos derrotó Suiza (21-15 y 21-13).

En damas estuvieron Aliza Aguilar y Laura Molina, quienes también jugaron cuatro compromisos. Registraron una victoria y tres derrotas ante Venezuela ganaron (21-15 y 21-19) y cayeron frente a Hungría (21-11 y 21-11). Igual las vencieron Tailandia (21-18 y 21-14) y Suiza (21-17 y 21-12).