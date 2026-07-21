Caída de postes mantiene vía cerrada entre Curridabat y San Francisco

La caída de al menos tres postes en la calle 77 que comunica Curridabat con San Francisco de Dos Ríos mantiene la vía completamente cerrada este martes por la mañana.

El incidente se presentó a primeras horas de este martes por razones que aún no están claras.

Un equipo de Grupo Extra visitó la zona y pudo comprobar la afectación en la infraestructura de alumbrado público.