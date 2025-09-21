Un menor de 2 años cayó a un pozo en Pocosol de San Carlos cerca de mediodía de este domingo y Cruz Roja confirmó que el agua tiene aproximadamente 6 metros de profundidad.

El primer rescatista que ingresó no logró tocar el fondo y el menor continúa sin ser ubicado por parte de las autoridades.

“En estos momentos se está procediendo con una bomba para sacar el agua”, informó la Benemérita.

El pozo al que cayó el menor tendría una profundidad entre los 20 y 30 metros, detallaron las autoridades, quienes llevan horas en el lugar para atender la emergencia.

Se desconoce el motivo de la caída y el estado del menor.

Noticia en desarrollo.