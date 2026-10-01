Caída de matrícula no justifica recorte al presupuesto educativo, advierten expertos

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Más de 140 mil estudiantes menos que en 2022 tendrá el sistema educativo público en 2027, según las proyecciones para el próximo curso lectivo. La matrícula alcanzaría los 873 mil estudiantes.

Esta disminución, de acuerdo con el jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), Leonardo Sánchez, obliga a realizar ajustes en la distribución de los recursos y a “mover el presupuesto del MEP”.

Ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez.

Sin embargo, ese análisis no es compartido por expertos en educación. Juan Carlos Zamora, docente de la División de Educación Rural de la Universidad Nacional (UNA), considera que la disminución de la población estudiantil debería aprovecharse para mejorar la calidad del sistema educativo.

“Ya los demógrafos nos venían avisando de que este fenómeno no es nuevo. Es una coyuntura que debería llamarnos a aprovecharla para mejorar las brechas de calidad que hemos venido arrastrando durante mucho tiempo”, señaló. Juan Carlos Zamora, docente de la División de Educación Rural de la Universidad Nacional (UNA).

Zamora cuestionó que la reducción de estudiantes se utilice como una razón para disminuir la inversión educativa, pues considera que todavía existen necesidades importantes en los centros educativos.

“Tenemos graves problemas en infraestructura, en útiles, en equipo tecnológico, en docentes, de todo tipo de carencias que podríamos aprovechar la coyuntura para finalmente tratar de cerrar esas brechas en el país”, afirmó. Foto: Jorge Castillo. Especialistas hablan sobre la reducción del presupuesto.

Para Zamora, el cambio demográfico debe verse como una oportunidad para fortalecer la educación pública y atender problemas que permanecen pendientes.

“La estructura demográfica del país y la tendencia en estos procesos de transición deberían aprovecharse para mejorar la calidad de la educación pública, que es un problema que hemos venido arrastrando por mucho tiempo”.

Caída no afecta por igual

Iván Rodríguez, coordinador del Posgrado en Educación Rural Centroamericana de la UNA, sostuvo que la reducción de la matrícula está relacionada con la transición demográfica que atraviesa el país.

“Costa Rica está atravesando lo que se llama la transición demográfica. Con la caída de la natalidad, todos los centros educativos van a empezar a notar disminuciones en lo que venía siendo su matrícula típica”, explicó.

Rodríguez agregó que las escuelas más grandes, principalmente las clasificadas como dirección 4 y dirección 5, serán de las más afectadas por la reducción de estudiantes, debido a que concentran una mayor cantidad de matrícula y secciones.

Iván Rodríguez, coordinador del Posgrado en Educación Rural Centroamericana de la UNA.

En las escuelas rurales, el impacto puede verse de otra manera. Una disminución en la cantidad de estudiantes puede provocar que un centro baje de categoría, por ejemplo, de dirección 2 a dirección 1, o de dirección 1 a escuela unidocente.

Sin embargo, dijo que la disminución de la matrícula debería llevar al país a discutir cómo aprovechar los recursos disponibles para mejorar el servicio educativo.

Foto: Jorge Castillo. Especialistas hablan sobre la reducción del presupuesto.

Un 4,9% de inversión

El Proyecto de Presupuesto Nacional 2027 propone al MEP ¢2,752 billones para el próximo año, frente a los ¢2,771 billones correspondientes al presupuesto actual de 2026. Esto representa una reducción del 0,7% entre ambos periodos, es decir ¢19.230 millones menos.

De aprobarse el proyecto en los términos planteados por el Gobierno, los recursos destinados al ministerio equivaldrían al 4,9% del Producto Interno Bruto (PIB) durante 2027.

El jerarca de Educación, Leonardo Sánchez, se refirió al presupuesto del próximo año y defendió que la reducción presupuestaria debe analizarse desde el cambio demográfico que continuará durante las próximas décadas.

“140 mil estudiantes menos no es poca cosa. Mueve el presupuesto del MEP y mueve la planificación del MEP en todos sus sentidos. Esta disminución tiene efectos importantes sobre nuestros centros educativos”, afirmó Sánchez.

Sánchez también señaló que la disminución de la población en edad escolar obliga a revisar la forma en que el país distribuye y construye centros educativos, especialmente ante la existencia de escuelas pequeñas con pocos estudiantes.

“Esto es una tendencia no para este presupuesto, sino para los próximos 30 años. Y es un llamado a la forma en cómo planificamos el sistema educativo y la construcción de centros educativos”, sostuvo.

INEC proyecta bajos nacimientos

Las proyecciones de población 1950-2100 publicadas en 2024 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) evidencian una caída aún más sostenida en la natalidad.

De acuerdo con estos datos, la tasa bruta de natalidad proyectada para 2026 es de 9,48 nacimientos por cada mil habitantes, mientras que en 2020 se ubicaba en 11,55.

Para 2049 la cifra descendería a 6,73. Esto representa una disminución cercana al 29 % en un periodo de 23 años.

Foto: Jorge Castillo. Especialistas hablan sobre la reducción del presupuesto.

Menos inversión por estudiante

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el promedio de inversión de los países miembros ronda los $12.400 a $13.000 anuales por estudiante, mientras que en países como Costa Rica la inversión en etapas previas a la universidad es considerablemente menor, registrando cerca de $5.226 por alumno.