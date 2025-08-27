Tras el incidente del ascensor en el sector de San Francisco de Dos Ríos, Bomberos y Cruz Roja confirman que las 2 personas atrapadas, se encuentran en condición crítica con múltiples traumas, entre ellas fracturas y sangrado en tórax.

Una de las víctimas corresponde a un hombre de 55 años. En este momento se continúa trabajando en el lugar con el equipo de rescate para lograr la liberación de los pacientes.

Dicho incidente ocurrió en unos apartamentos de la zona.

Actualización al ser las 7:27 p.m.

Jeremy Poveda, vocero de Cruz Roja, informa que tars un trabajo complejo con equipo de rescate, se hace la liberación de un hombre de 62 años y otro de 65 años, los cuales son estabilizados y enviados en condición crítica al centro médico.