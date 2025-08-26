El director técnico del Club Atlético Independiente de Panamá, Franklin Narváez, estuvo en conferencia de prensa previo al duelo ante Cartaginés este martes por la Copa Centroamericana, donde señaló la urgencia que tienen los brumosos por el resultado de 3 puntos.

Narváez indicó que con esa responsabilidad que tienen los dirigidos de Andrés Carevic, prepararon el plan de juego que presentarán mañana en el estadio “Fello” Meza.

“Nosotros sabemos que mañana tenemos un partido de final, que significa la continuidad en el torneo, no podemos pensar en solo empatar, tenemos que saber bajo las condiciones que estamos y la estrategia que buscamos para salir adelante, ya sea con un empate o un triunfo. Sabemos que Cartaginés tiene que salir a buscar los tres puntos y eso genera muchas situaciones de juego y en base de eso, hemos trabajado”, comentó Narváez.

Además, el estratega señaló a Johan Venegas como uno de los jugadores más importantes del Cartaginés.

“Si le damos seguimiento a la liga (campeonato), es importante para nosotros y sabemos que los partidos son distinto a cuando están de visita a cuando son locales. Vimos los primeros partidos del torneo, incluso los que se juegan acá en casa. Son un equipo distinto que sale a proponer, con jugadores importantes como Venegas por ahí en el medio campo tiene un buen control de pelota. Sabemos que es un partido único”, señaló el técnico.

Cartaginés y CAI juegan este martes a las 8:00 pm.