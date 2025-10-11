El Banco Central de Costa Rica (BCCR) destacó el rol de la producción del café y del huevo (avicultura) que atenuaron, de forma parcial, los resultados negativos del sector agropecuario en agosto.

Según el Índice Mensual de Actividad Agropecuaria (Imagro), el resultado en el mes fue de un -0,9% debido a condiciones climáticas adversas que incidieron en una reducción del rendimiento por hectárea, principalmente en banano.

“La actividad agrícola en este país depende específicamente de la lluvia y el sol. Si llueve mucho, hay pérdidas, si no llueve, también hay pérdidas. Entonces, hay actividades como la avicultura que son en ambientes protegidos y tienen menos injerencia por tema climático. El café fue que tuvimos una cosecha muy alta, principalmente por el estrés hídrico que vivimos en los primeros meses”, explicó Víctor Carvajal, ministro de agricultura (MAG).

De acuerdo con el indicador, la industria productiva del país acumula 8 meses de resultados negativos en el último año.

El jerarca agregó que los cultivos de mayor importancia son el banano y la piña, sin embargo, debido a que el último de los dos se cosecha durante todo el año y la mejoría que presentaron recientemente se vería reflejada el próximo año.

Además, el retiro de la molécula clorotaronil, por una prohibición de la Sala Constitucional, generó un aumento en las enfermedades del banano.

“Entonces tenemos enfermedades en cultivos que están haciendo que se reduzca la productividad y, principalmente por factores climáticos, está impactando en el global”, indicó Carvajal.

La mejoría en las condiciones de lluvia de los últimos meses también brindó una oportunidad de recuperar los productos de ciclo corto como cebolla y papa. Por lo que las estadísticas deberían de empezar a ubicarse en el “punto de normalidad”.

“Creemos que ya por lo menos en la parte climática no nos va a seguir afectando y deberíamos ver cómo se recupera nuevamente el indicador y ya el próximo año sí debería estar en números positivos. Eso si no sucede ninguna catástrofe climática en estos meses”, externó el ministro.

Con respecto a la celebración y el valor nutricional que tiene el huevo en la dieta costarricense, el jerarca señaló que “es uno de los alimentos que más impacto tiene en el bolsillo los costarricenses porque es una proteína de altísima calidad a un precio bastante bajo, lo que lo vuelve accesible para todas las personas”.

Roberto Thompson Alcalde de Alajuela “Este cantón es líder en la producción avícola, es un cantón que se siente orgulloso de este tipo de actividades donde se resalta a la gente emprendedora, que produce, genera riqueza y empleo. Debemos comprometernos a realizar gestiones para mejorar la competitividad, infraestructura y mejores condiciones para los productores”.

Marco Arroyo Viceministro de Economía “Hay un montón de familias que producen de manera artesanal huevos y obtienen beneficios de esta actividad, que les contribuye a salir adelante y dar mejores condiciones para sus familias. Contribuir a crear condiciones para que puedan desarrollarse, crecer y hacer un mecanismo de democratización económica reviste la mayor importancia”.