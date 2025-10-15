Seis personas que presuntamente pertenecen a una estructura criminal conocida como “Los hijos de Al Qaeda”, fueron detenidos por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón tras un amplio operativo en el sector de Cieneguita.

Las autoridades ejecutaron seis allanamientos simultáneos que permitieron la aprehensión de estas personas, presuntamente ligadas a un homicidio ocurrido el pasado 24 de mayo en la provincia caribeña.

El caso está relacionado con el asesinato de un joven de apellido Aguilar, de 21 años, quien en apariencia integraba la organización criminal liderada por Tony Peña Russell.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue interceptada y perseguida por dos sujetos en motocicleta, quienes finalmente le dieron muerte en vía pública.

Durante los allanamientos de hoy, el OIJ logró capturar a cuatro sospechosos directos del crimen: un hombre de apellido Suárez (26 años), otro de Gómez (25), Espinoza (18) y López (23). Todos serían parte de una célula hondureña autodenominada “Los hijos de Al Qaeda”, vinculada al grupo extranjero conocido como “La H”, con presencia en la zona atlántica.

Además, en la misma operación fueron detenidos dos hombres adicionales, de apellidos Sánchez (38) y Hernández (26), señalados por las autoridades como colaboradores en actividades de narcotráfico local.