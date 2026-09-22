Caen dos sujetos por asalto a peatón y robo a vivienda en Golfito

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Dos sujetos fueron detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechosos de dos causas: asalto a persona y robo a una vivienda en el sector de Golfito.

Los hombres fueron identificados con los apellidos Manzanares, de 45 años, y Figueroa, de 35 años.

De acuerdo con los agentes judiciales, el primer hecho ocurrió el 5 de agosto de 2026, durante un evento en vía pública; los sospechosos habrían abordado a la víctima y le habrían quitado sus pertenencias.

El otro hecho se dio el 16 de agosto del presente año, cuando los sujetos habrían ingresado a una vivienda en La Esperanza, Río Claro, y sustrajeron varios objetos de valor.

Ante la situación, los agentes judiciales realizaron las respectivas diligencias y este martes en horas de la mañana lograron las detenciones.

Ambos serán presentados ante el Ministerio Publico para determinar su situacion juridica.



