Caen dos sospechosos con más de 10 kilos de marihuana

La Policía Municipal de Moravia decomisó más de 10 kilos de marihuana durante la intervención de un vehículo, en un operativo que culminó con la detención de dos personas.

Foto: Raquel Vargas.

De acuerdo con las autoridades, los oficiales inspeccionaron el automotor y localizaron varias pacas que contenían la droga, como resultado del procedimiento, fueron detenidos un hombre de nacionalidad costarricense y otro de nacionalidad nicaragüense.

Mario Ortega – Jefe de la Policía Municipal de Moravia

Foto: Raquel Vargas.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales para continuar con las diligencias correspondientes y determinar la posible responsabilidad de los sospechosos.