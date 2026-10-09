Caen alias Chon y Salchichón en megaoperativo Portus

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público desplegaron este viernes el operativo Portus, con 80 allanamientos en distintos puntos del país para desarticular una estructura criminal investigada por robo de combustible, robo de contenedores, narcotráfico, homicidios y legitimación de capitales.

El director del OIJ, Michael Soto, confirmó que entre los detenidos figuran los presuntos líderes de la organización, un hombre de apellido Delgado, conocido como alias Chon, y otro de apellido Vargas, alias Salchichón. Según el fiscal general, Carlo Díaz, la captura de ambos representa un paso importante para atacar la estructura y sus fuentes de financiamiento. Las autoridades reportan además, otras 20 personas detenidas.

Foto: Sergio Espinoza.

Robo de contenedores y combustible

De acuerdo con Soto, la investigación comenzó en 2024 y permitió vincular a la estructura con 11 eventos de robo de contenedores que transportaban productos, principalmente mariscos. El perjuicio económico estimado por estos hechos ronda el millón y medio de dólares.

El jerarca explicó que los sospechosos presuntamente utilizaban información disponible del Ministerio de Hacienda, para identificar los contenedores, conocer qué mercancía transportaban y estimar su valor antes de asaltarlos. Posteriormente, sustraían los productos y los colocaban en el mercado de manera ilegal.

Foto: Sergio Espinoza.

La investigación también permitió identificar cinco tomas ilegales de combustible en sectores de Alajuela y Siquirres. Según las autoridades, por medio de estas conexiones se habrían sustraído cerca de 654 mil litros de combustible, valorados en aproximadamente ¢400 millones.

Los vinculan con dos homicidios y narcotráfico

La estructura también figura en investigaciones por dos homicidios: el de una mujer de apellido Arauz, ocurrido en Limón el 27 de diciembre de 2025, y el de un hombre de apellido Morris, registrado el 2 de agosto de 2026 en Liverpool de Limón.

Según Soto, el primer caso estaría aparentemente relacionado con el robo de combustible, mientras que el segundo se vincularía con un presunto ajuste de cuentas asociado al narcotráfico. Ambos hechos forman parte de las investigaciones y las responsabilidades deberán ser determinadas por las autoridades judiciales.

Foto: Sergio Espinoza.

Además, el OIJ relaciona al grupo con la presunta venta de marihuana y cocaína en sectores como Liverpool y Limón 2000. Soto indicó que durante las pesquisas se decomisaron alrededor de 12 kilos de distintas drogas.

Más de 1.200 funcionarios participan en el operativo

En el despliegue participan aproximadamente 1.275 funcionarios judiciales, incluidos 1.100 agentes del OIJ, así como fiscales y jueces. Los allanamientos se realizan en sectores de Heredia, Upala, Puntarenas, Desamparados y Siquirres, entre otros puntos.

Foto: Sergio Espinoza.

Las autoridades también investigan a los sospechosos por presunta legitimación de capitales y asociación ilícita. Durante las acciones se reportó el decomiso de armas de fuego, dinero, drogas y combustible, además de la intervención de propiedades y vehículos.

Díaz indicó que, tras las indagatorias, el Ministerio Público solicitará las medidas cautelares que considere pertinentes. Añadió que, en casos de esta naturaleza, generalmente se solicita prisión preventiva.

Foto: Sergio Espinoza.

El operativo continúa en desarrollo y las autoridades no descartan nuevas detenciones mientras avanzan las diligencias.