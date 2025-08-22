El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticuló una banda vinculada con Alejandro Arias Monge, alias Diablo, durante un operativo realizado en barrio Achiotal de Los Chiles, Zona Norte.

El director del OIJ, Randall Zúñiga, explicó que la organización funcionaba como una “caja chica” del reconocido criminal, pues las ventas de droga al menudeo le generaban recursos para pagar seguridad e informantes que le alertaban sobre movimientos policiales.

“Utiliza las ventas de drogas como caja chica para mantener una cantidad importante de dinero y así pagar su seguridad, pagarles a las personas para que le avisen de cualquier movimiento de las autoridades”, detalló Zúñiga.

Durante el operativo, parte del Plan Escudo para combatir la criminalidad, se realizaron siete allanamientos en viviendas y puntos estratégicos de la comunidad.

Las autoridades reportaron la detención de al menos nueve personas, entre ellas los supuestos líderes de la red, conocidos como “Chirizo” y “La W”.

El OIJ informó que estas acciones forman parte de una estrategia sistematizada para desarticular semanalmente estructuras criminales en distintas regiones del país y reducir la ola de violencia que afecta al territorio nacional. Los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público para el trámite judicial correspondiente.