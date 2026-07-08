7 funcionarios, 6 de ellos policías con amplia trayectoria y una trabajadora de cocina, fueron sorprendidos e interceptados cuando presuntamente intentaban ingresar de forma ilegal artículos electrónicos prohibidos a 2 centros penales ubicados en el cantón de Pococí, Limón.
La captura se logró gracias a un operativo de revisión sorpresa ejecutado por la Dirección de la Policía Penitenciaria en el momento en que el personal se disponía a entrar a sus turnos de labores en el Centro de Atención Integral (CAI) Carlos Luis Fallas y la Unidad de Atención Integral (UAI) 20 de Diciembre.
Las autoridades judiciales detallaron que, tras las inspecciones individuales, se procedió al decomiso de los objetos y a la inmediata detención de los sospechosos, quienes fueron puestos a las órdenes de la Fiscalía:
El Ministerio de Justicia y Paz reafirmó que estas acciones responden a una estricta política de controles permanentes sin excepciones.
Según datos de la institución, en lo que va del año 2026 ya se han procesado penal y administrativamente a un total de 46 personas (29 policías y 17 administrativos) bajo la consigna de “Cero Tolerancia con la Corrupción”.