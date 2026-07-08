7 funcionarios, 6 de ellos policías con amplia trayectoria y una trabajadora de cocina, fueron sorprendidos e interceptados cuando presuntamente intentaban ingresar de forma ilegal artículos electrónicos prohibidos a 2 centros penales ubicados en el cantón de Pococí, Limón.

La captura se logró gracias a un operativo de revisión sorpresa ejecutado por la Dirección de la Policía Penitenciaria en el momento en que el personal se disponía a entrar a sus turnos de labores en el Centro de Atención Integral (CAI) Carlos Luis Fallas y la Unidad de Atención Integral (UAI) 20 de Diciembre.

La lista de implicados y lo decomisado

Las autoridades judiciales detallaron que, tras las inspecciones individuales, se procedió al decomiso de los objetos y a la inmediata detención de los sospechosos, quienes fueron puestos a las órdenes de la Fiscalía:

Oficial de apellido Robles (16 años de servicio, CAI Carlos Luis Fallas): Se le halló un cable USB negro y una llave maya de 8 GB.

(16 años de servicio, CAI Carlos Luis Fallas): Se le halló un cable USB negro y una llave maya de 8 GB. Oficial de apellido Molina (15 años de servicio, UAI 20 de Diciembre): Portaba un cable USB gris, un adaptador de marca Redmi y un adaptador para encendedor de vehículo con entradas USB.

(15 años de servicio, UAI 20 de Diciembre): Portaba un cable USB gris, un adaptador de marca Redmi y un adaptador para encendedor de vehículo con entradas USB. Oficial de apellido Alvarado (11 años de servicio, UAI 20 de Diciembre): Se le incautó un chip para teléfono celular.

(11 años de servicio, UAI 20 de Diciembre): Se le incautó un chip para teléfono celular. Cocinera de apellido Ramírez (10 años de servicio, CAI Carlos Luis Fallas): Llevaba oculto un chip celular de la operadora Liberty.

(10 años de servicio, CAI Carlos Luis Fallas): Llevaba oculto un chip celular de la operadora Liberty. Oficial de apellido Mayorga (7 años de servicio, UAI 20 de Diciembre): Detenido con un adaptador de vehículo para USB.

(7 años de servicio, UAI 20 de Diciembre): Detenido con un adaptador de vehículo para USB. Oficial de apellido Ramírez (18 años de servicio, CAI Carlos Luis Fallas): Portaba un adaptador de vehículo con entradas USB.

(18 años de servicio, CAI Carlos Luis Fallas): Portaba un adaptador de vehículo con entradas USB. Oficial de apellido Montero (4 años de servicio, UAI 20 de Diciembre): Fue el que llevaba el cargamento más variado, compuesto por un adaptador con 3 entradas USB, 3 encendedores de chispa y 2 cuchillas (una negra y otra beige).

El Ministerio de Justicia y Paz reafirmó que estas acciones responden a una estricta política de controles permanentes sin excepciones.

Según datos de la institución, en lo que va del año 2026 ya se han procesado penal y administrativamente a un total de 46 personas (29 policías y 17 administrativos) bajo la consigna de “Cero Tolerancia con la Corrupción”.