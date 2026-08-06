Un operativo conjunto entre la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y la Policía Profesional de Migración permitió la aprehensión de 56 ciudadanos peruanos que realizaban labores irregulares en una mina de extracción de oro ubicada en Miramar de Puntarenas.

De acuerdo con las autoridades, los extranjeros habían ingresado al territorio nacional como turistas. Sin embargo, las oficiales de inteligencia los identificaron desempeñando trabajos de minería de forma ilegal.

Ante la situación, las autoridades se apersonaron al sitio y detuvieron a los extranjeros. Asimismo, iniciaron formalmente el proceso administrativo correspondiente para su deportación.