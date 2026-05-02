La Fuerza Pública desarticuló una estructura presuntamente vinculada al robo de vehículos mediante la modalidad de “bajonazo” en Alajuela.

El operativo, realizado durante los últimos 4 días por oficiales de Alajuela Sur en sectores como Siquiares y Turrúcares, permitió la captura de 4 personas de apellidos Ugalde, Ramírez, Toledo y Gutiérrez.

Entre los detenidos figura un menor de edad, quien no registra expediente delictivo. Los otros 3 sospechosos cuentan con antecedentes judiciales.

Además, las autoridades recuperaron dos vehículos, uno con orden de captura vigente y otro que habría sido utilizado para cometer los delitos investigados.

“Fuerza Pública de Alajuela Sur en los últimos cuatro días ha logrado la captura de cuatro personas vinculadas a estructuras criminales en las zonas de interés policial. Estas estructuras son relacionadas al robo de vehículos mediante el método de bajonazo”, indicó el subintendente Gustavo Rodríguez, subjefe de la Delegación Policial de Alajuela Sur.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, los detenidos y los vehículos decomisados quedaron a las órdenes de las autoridades judiciales para el debido proceso.