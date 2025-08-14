Tres jóvenes, con edades entre los 17 y 21 años, fueron detenidos en los sectores de La Atlántida y Los Lirios de Limón, durante un megaoperativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los detenidos, de apellidos Doranth y Simmons, estarían vinculados a estructuras criminales lideradas por Tony Peña Russell, alias “La T”, quien actualmente permanece recluido en la cárcel de La Reforma.

El operativo forma parte de una investigación por los delitos de amenazas agravadas y uso de armas de fuego, ocurridos en abril de este año.



Momento de la aprehensión de uno de los objetivos.

Según las autoridades, los sospechosos habrían intimidado a las víctimas tanto en persona como por medio de llamadas telefónicas, exhibiendo armas para reforzar sus amenazas.

El conflicto se originó en mayo de 2023, cuando uno de los imputados lanzó ofensas contra una menor relacionada con la familia afectada. La denuncia se presentó en 2025.

“En estas zonas hay un problema serio de narcomenudeo y disputa por territorios. Además, se han registrado múltiples denuncias por amenazas en una de las provincias más peligrosas del país, y queremos evitar nuevos brotes de violencia”, declaró Michael Soto, subdirector del OIJ.

El funcionario destacó que estos operativos son fundamentales para prevenir futuros enfrentamientos y evitar que se produzcan más homicidios.

Resultados de la diligencia judicial

• Sujeto detenido de apellido Doranth y de 19 años: sospechoso de amenazas agravadas y accionamiento de arma.

• Menor detenido de 17 años: sospechoso de infracción a la ley de psicotrópicos.

• Sujeto detenido de apellido Simmons y de 21 años: sospechoso de infracción a la ley de psicotrópicos

• Decomisos: cuatro armas de fuego (un fusil MP4, dos pistolas 9 mm y un arma de fabricación casera tipo escopeta), municiones, droga tipo crack, cocaína y marihuana.