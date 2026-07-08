Tres hombres fueron detenidos por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechosos de participar en el doble homicidio ocurrido el pasado 4 de julio en el sector de Rancho Grande, en Quepos.

Durante los operativos, las autoridades también decomisaron un arsenal de armas, municiones y droga.

Armas decomisadas por el OIJ. Foto: OIJ.

Los detenidos son hombres de apellidos Solano, de 19 años; Jiménez, de 25; y Morales, de 20. Las víctimas del ataque fueron identificadas como Cruz, de 43 años, y Morales, de 53, quienes fallecieron el día de los hechos.

Las capturas se realizaron la tarde del lunes. Los sospechosos de 19 y 25 años fueron ubicados en vía pública en Playa La Macha, mientras que el tercero fue arrestado en Manuel Antonio.

Como parte de la investigación, los agentes allanaron dos viviendas en Manuel Antonio donde, según las pesquisas, residían los sospechosos. En los inmuebles localizaron un fusil tipo AR-15, tres pistolas calibre 9 milímetros, varios cargadores de alta capacidad, abundante munición, un chaleco antibalas, teléfonos celulares, un radiocomunicador y una cantidad considerable de marihuana, además de otros indicios de interés para el caso.

Armas decomisadas por el OIJ. Foto: OIJ.

El OIJ informó además que este miércoles logró ubicar la motocicleta que, en apariencia, fue utilizada para cometer el doble homicidio. El vehículo contaba con denuncia por robo.

Los tres sospechosos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que determinará las medidas cautelares correspondientes, mientras la investigación continúa para esclarecer por completo las circunstancias del crimen.