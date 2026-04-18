Autoridades costarricenses interceptaron una embarcación que transportaba casi una tonelada de cocaína en aguas del Pacífico Sur.

La acción policial se desarrolló específicamente a unas 33 millas náuticas de Cabo Matapalo, tras recibir información de inteligencia clave para la ubicación del objetivo, de acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

Foto: MSP

Durante la intervención, fueron capturados tres hombres de nacionalidad colombiana, identificados con los apellidos Montaño, Rivera y Cuero.

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Los sospechosos navegaban en una lancha rápida, de nombre “Zeus 27”, donde ocultaban 947 paquetes de aparente cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo.

Esta misión fue resultado de una coordinación internacional con la DEA y el apoyo de una aeronave de los Estados Unidos, que permitió el seguimiento constante de la lancha sospechosa.

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En el despliegue participaron unidades de élite como la Policía de Control de Drogas (PCD), el Servicio Nacional de Guardacostas (SNGC) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOPES).

Además de la droga, los oficiales decomisaron 21 pichingas y 14 estañones que se encontraban a bordo de la estructura.