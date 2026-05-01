La Policía de Control de Drogas (PCD) ejecutó una serie de allanamientos este jueves donde se logró la detención de dos hombres presuntamente vinculados a un decomiso de 810 kilos de cocaína, ocurrido en la provincia de Limón.

Los sospechosos fueron identificados con los apellidos Oconitrillo, de 36 años y Montoya, de 39 años.

Según las autoridades, Oconitrillo cuenta con antecedentes policiales en al menos cinco ocasiones entre los años 2016 y 2026 por tenencia de drogas, mientras que Montoya no presenta antecedentes.

Video: MSP- detención de los sospechosos

El caso se remonta al 25 de julio de 2025, cuando la delegación regional de Limón recibió una solicitud de colaboración para inspeccionar un contenedor cargado con fruta fresca, el cual había sido perfilado como de riesgo.

Durante la inspección realizada en la Terminal de Contenedores de Moín, los agentes localizaron un total de 810 paquetes de clorhidrato de cocaína, ocultos entre las cajas de fruta que tenían como destino final Reino Unido.

Video: MSP- decomiso de los 800 kilos de cocaína en 2025