Durante la última semana, oficiales de la Fuerza Pública interceptaron dos busetas que transportaban drogas.

El caso más reciente ocurrió en Piedras Blancas de Osa, donde los oficiales detectaron una actitud sospechosa por parte de uno de los ocupantes durante un retén de tránsito.

El sujeto intentó ocultarse en la parte posterior del vehículo.

Ante esta situación, los oficiales ordenaron al conductor detenerse. Aunque no acató la indicación de inmediato, lograron interceptarlo aproximadamente un kilómetro después.

Tras inspeccionar la unidad, los oficiales descubrieron 1.299 paquetes de cocaína y un arma semiautomática.

En el vehículo viajaban dos hombres, identificados con los apellidos Porras y Castro, quienes quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

El primer caso se registró el pasado 21 de agosto, cuando una buseta rotulada para el transporte de estudiantes movilizaba 920 paquetes de cocaína.

La detención se realizó en la ruta 27, luego de que los oficiales ordenaran al conductor, un hombre de 49 años, de apellido Gutiérrez, detenerse como parte de un retén policial.

Las autoridades judiciales retuvieron el vehículo y el teléfono celular, mientras que el conductor fue remitido al Ministerio Público.