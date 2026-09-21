Caen 10 personas en Heredia: cinco eran prófugos de la justicia

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Un total de 10 personas fueron detenidas por la Fuerza Pública en el fin de semana en la provincia de Heredia, siendo cinco prófugos de la justicia y cinco por violencia intrafamiliar.

De acuerdo con las autoridades, los prófugos fueron capturados en Belén, Heredia centro y Santa Bárbara por delitos como homicidio, desobediencia, pensión alimentaria y abusos deshonestos.

Los mismos fueron identificados con los apellidos:

Hernández

Leiva

Alfaro

Herrera

Guzmán

Mientras que los otros cinco fueron detenidos en Santa Bárbara, San Francisco, La Aurora, Santo Domingo y San Joaquín.

Identificados con los apellidos:

Hernández

Rivas

Zúñiga

Badilla

Núñez

Todos los aprehendidos fueron remitidos a las autoridades correspondientes.

Foto: MSP

Foto: MSP