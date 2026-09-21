Caen 10 personas en Heredia: cinco eran prófugos de la justicia

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Un total de 10 personas fueron detenidas por la Fuerza Pública en el fin de semana en la provincia de Heredia, siendo cinco prófugos de la justicia y cinco por violencia intrafamiliar.
De acuerdo con las autoridades, los prófugos fueron capturados en Belén, Heredia centro y Santa Bárbara por delitos como homicidio, desobediencia, pensión alimentaria y abusos deshonestos.
Los mismos fueron identificados con los apellidos:
Mientras que los otros cinco fueron detenidos en Santa Bárbara, San Francisco, La Aurora, Santo Domingo y San Joaquín.
Identificados con los apellidos:
Todos los aprehendidos fueron remitidos a las autoridades correspondientes.