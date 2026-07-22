La Policía de Control de Drogas (PCD) desarticuló un presunto punto de venta de drogas que operaba a escasos metros de un centro educativo en El Cairo de Siquirres, Limón, donde además se realizaban aparentes transacciones en presencia de menores de edad.

PCD desmantela búnker de droga que operaba cerca de una escuela. Foto: MSP.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda que, según la investigación, era utilizada para la comercialización de estupefacientes y era frecuentada constantemente por compradores, situación que mantenía preocupados a los vecinos debido al aumento de consumidores y otros delitos relacionados, como robos y hechos violentos.

PCD desmantela búnker de droga que operaba cerca de una escuela. Foto: MSP.

Como resultado de las diligencias, los agentes detuvieron a dos hombres de apellidos Padilla y Jarquín, quienes fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público para continuar con el proceso judicial.

PCD desmantela búnker de droga que operaba cerca de una escuela. Foto: MSP.

Durante el allanamiento, la PCD decomisó 69 dosis de crack, 59 dosis de marihuana y una dosis de cocaína, además de una pistola sin número de serie, nueve municiones calibre 9 milímetros, dos cargadores (uno de ellos con capacidad para 30 municiones) y dos romanas electrónicas utilizadas, en apariencia, para la dosificación de la droga.

PCD desmantela búnker de droga que operaba cerca de una escuela. Foto: MSP.

Las autoridades también encontraron una gorra con distintivos de la Fuerza Pública, cuyo origen será investigado como parte de las diligencias.