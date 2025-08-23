Agentes del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública de Limón lograron este sábado la captura de un hombre de 24 años, identificado con el apellido Masís, quien era considerado uno de los objetivos de mayor interés para las autoridades judiciales y policiales en la provincia.

“Fuerza Pública logró la detención de uno de los sujetos más buscados en Limón. Detenido sería parte del grupo de sicarios de Peña Russell“, indicaron.

De acuerdo con la información oficial, Masís formaría parte de la organización criminal liderada por Tony Peña Russell, alias “La T”, que operaba desde barrio Atlántida y que en los últimos años ha sido vinculada a múltiples hechos de violencia en la región.

Arma decomisada. Foto: MSP.

Según las investigaciones, el detenido se desempeñaría como sicario dentro del grupo y se le vincula con delitos de homicidio y robo agravado.

El sujeto se mantenía en fuga y tenía una orden de captura vigente.

Tras un operativo coordinado entre la Fuerza Pública y otros cuerpos policiales, fue ubicado y detenido, en circunstancias en las que portaba un arma larga de alto potencial.

Una vez concretada la aprehensión, los oficiales notificaron al Ministerio Público, que será el encargado de definir las diligencias judiciales correspondientes.