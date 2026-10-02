Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Un hombre de origen chino y naturalizado costarricense (lo que lo convierte en un ciudadano tico) fue detenido la mañana de este viernes en San José, debido a que es requerido por las autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos relacionados con el narcotráfico, el cual es requerido para extradición.

El sujeto fue identificado con los apellidos Zhang Guobin y, según información de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), estaría presuntamente vinculado con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Entre las estructuras con las que las autoridades estadounidenses lo relacionan figuran los cárteles de Sinaloa y del Golfo, así como el Clan del Golfo.

La captura se realizó mediante un trabajo coordinado entre el Ministerio Público, la DEA, la Fuerza Pública, la Policía de Control de Drogas (PCD) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Por el momento, las autoridades no detallaron cuáles serían específicamente las actuaciones que se le atribuyen al detenido ni el periodo durante el cual habría mantenido los supuestos vínculos con estas organizaciones.

Tras su captura, Zhang quedó a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el procedimiento relacionado con el requerimiento presentado por Estados Unidos.

El Ministerio Público indicó que mantendrá la coordinación con autoridades nacionales e internacionales para investigar y perseguir delitos relacionados con el narcotráfico y estructuras criminales que operan dentro y fuera de Costa Rica.