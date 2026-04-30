Un hombre de apellido Esquivel fue detenido en Heredia como sospechoso de liderar una empresa que tiene 35 causas judiciales abiertas por la supuesta estafa en venta de casas modulares.

Tras ser detenido en un allanamiento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el sujeto de 31 años enfrenta ahora cargos por delitos de estafa y legitimación de capitales luego de múltiples denuncias que realizaron varias familias.

La investigación comenzó en el año 2023 tras ventas fraudulentas de casas prefabricadas mediante una empresa privada.

El imputado pedía a los ofendidos una prima para supuestamente iniciar con el trámite de su vivienda; pese a los pagos recibidos, la construcción de las casas modulares nunca se concretaba para los afectados, según la investigación.

Sujeto detenido durante el operativo policial.



El perjuicio económico estimado por los agentes asciende a poco más de ¢136 millones y se reporta una afectación monetaria adicional que alcanza los $35 mil, según los informes oficiales.

“Se constituyó una empresa que se dedicaba a la venta por medio de redes sociales, de casas modulares o casas prefabricadas y le pedían a la persona que diera una prima y posteriormente no cumplían con el requerimiento”, indicó Michael Soto.

Las autoridades vinculan al detenido con al menos 35 causas distintas abiertas por estos mismos actos ilícitos.

El representante legal de 11 víctimas de estas estafas indicó que se trata de una causa compleja y que espera se apliquen medidas cautelares contra el investigado.

“Es una causa que se tramita contra esta persona detenida por los presuntos delitos de estafa y legitimación de capitales, son delitos con pena de prisión bastante alta”, dijo Jorge Rojas, abogado penalista.

Rojas aseguró que algunas de sus personas representadas han recibido amenazas por exigir que se les cumpla con lo prometido.

“Este señor les realizó varias amenazas por redes sociales y llamadas, entre ellas a una persona adulta mayor, por este motivo una de las intenciones de las medidas cautelares es brindar seguridad a estas víctimas”, agregó.

El sospechoso quedó detenido en celdas judiciales a la espera de que se confirme si se acogerá la solicitud del Ministerio Público de aplicar medidas cautelares.

Casos similares

En febrero del año anterior, agentes del OIJ realizó allanamientos y detuvieron a una pareja como sospechosa de realizar estafas a personas con falsas promesas de vivienda y de equipo hotelero.

Se trata de una investigación entre enero de 2023 y mayo de 2025, donde se sumaron un total de 18 causas con un perjuicio económico de ¢138 millones, entre moneda nacional y extranjera.

En apariencia, el hombre y la mujer de apellido Solano, contactaban a las víctimas en redes sociales, en donde vendían casas modulares y equipo gastronómico para el sector hotelero.

Prueba recabada por las autoridades durante el allanamiento.

Las víctimas realizaban transferencias a cuentas de estas empresas, y se les otorgaba un contrato de pago, tras un importante adelanto que realizaban para adquirir estos bienes. La investigación determinó también que, en algunos casos, los estafadores lograron que las víctimas realizaran pagos adicionales.

Por este motivo, las autoridades hicieron el llamado a la ciudadanía de que, si han sido víctimas de esta estafa, se dirijan a una fiscalía para interponer la denuncia.

Denuncias ante el MEIC

Debido a las múltiples denuncias contra varias empresas y personas por incumplimiento de contrato en temas de casas modulares, Grupo Extra consultó al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEI) sobre la cantidad de denuncias recibidas.

Las autoridades del MEIC indicaron que acumulan un total de 270 denuncias relacionadas a compra de vivienda durante los últimos dos años, divididas de la siguiente manera:

• 130 denuncias en 2024

• 140 denuncias en 2025

Esas cifras respaldan la versión de personas afectadas, que indicaron que inicialmente acudieron al MEIC para encontrar una respuesta a la problemática, pero que después, decidieron elevar el tema a una causa judicial.