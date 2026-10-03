Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Un hombre de apellidos Zhang Guobin, de origen chino y naturalizado costarricense, fue detenido en San José como parte de un operativo coordinado con autoridades estadounidenses.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, el sospechoso sería una pieza importante para organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al movimiento de dinero entre Colombia y México.

La captura contó con la participación de la Policía de Control de Drogas (PCD), así como con la colaboración de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el Servicio de Impuestos Internos de ese país (IRS).

“Este sujeto es una de las piezas clave de estas organizaciones, tanto para el lavado de dinero desde Colombia hacia México y viceversa, como en otras partes del país”, aseguró Nelson Barquero, ministro interino de Seguridad Pública.

Lo vinculan con organizaciones mexicanas

De acuerdo con información suministrada por las autoridades, Zhang es requerido por Estados Unidos debido a su presunta vinculación con delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos.

Información atribuida por las autoridades costarricenses a la DEA señala que el detenido estaría relacionado con organizaciones criminales, entre ellas los cárteles de Sinaloa y del Golfo, así como el Clan del Golfo.

Las autoridades investigan el supuesto papel que habría desempeñado dentro del componente financiero de estas estructuras.

Barquero señaló que las acciones policiales buscan atacar no solamente las operaciones relacionadas directamente con las drogas, sino también las finanzas que permiten funcionar a las organizaciones criminales.

“Vamos a seguir en esa línea, tratando de desarticular este tipo de bandas criminales desde todas sus áreas, tanto la parte financiera como la parte operativa de ellos, y no vamos a claudicar en este tipo de trabajos”, manifestó.

La detención fue producto de la coordinación entre instituciones costarricenses y estadounidenses.

El Ministerio Público indicó que mantendrá la coordinación con autoridades nacionales e internacionales para investigar estructuras relacionadas con el narcotráfico que operan dentro y fuera del país.

Tras su captura, Zhang deberá enfrentar el proceso correspondiente debido al requerimiento presentado por las autoridades de Estados Unidos.