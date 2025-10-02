El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarrolló este jueves un allanamiento en el sector de Zapote, San José.

Según destacan las autoridades, en dicha movilización se logró detener un hombre de apellido Sarmiento, de 29 años y de nacionalidad nicaragüense, el cual figura como sospechoso por los delitos de producción y tenencia de pornografía infantil y abuso sexual contra persona menor de edad.

Sobre los hechos

Los hechos con los que se le vincula a este sujeto tuvieron lugar en los meses de mayo y junio del presente año. La investigación del caso inició el 27 de setiembre.

La denuncia fue presentada por una mujer menor de edad, la cual se percató que este sujeto tenía en su teléfono videos donde presuntamente ella se veía bañándose sin su consentimiento.

A raíz de esta situación es que los agentes judiciales comienzan las diferentes diligencias de investigación, logrando determinar la presunta actividad ilícita.

Es por esto que se realiza el allanamiento, donde además de la detención del hombre, se decomisaron 5 teléfonos celulares, una consola de videojuegos y una tortuga de comisaría por recomendación de la Sección de Delitos Ambientales.

El detenido será presentado ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica.